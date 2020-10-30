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  3. 30 Ekim 2020 20:51

Putin'den İzmir'deki depremle taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Putin'den İzmir'deki depremle taziye mesajı
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a İzmir'deki depremden dolayı telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.

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