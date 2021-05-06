Putin'den koronavirüs aşılarında fikri mülkiyete destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını desteklediklerini bildirdi.

Putin, yetkililer ile yaptığı toplantıda Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet hakkının kaldırılması konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"PANDEMİDE ACİL DURUM"

Avrupa'daki bu fikrin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) acil durumlar için benzer hakların kaldırılmasına yönelik kurallarına uygun olduğunu vurgulayan Putin, "Pandemi de acil durum. Elbette Rusya modern koşullarda böyle bir yaklaşımı destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Bu gibi durumlarda maksimum kar değil, insanların güvenliğini düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Putin, dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunda aşıların kullanılmasıyla ancak güvenliğin sağlanabileceğini, toplum bağışıklığının da bu şekilde oluşabileceğini belirtti.

Putin, Rusya'nın aşı üretimi için teknolojisini diğer ülkelere aktaran tek ülke olduğunu ifade etti.

SALGIN DURUMUNA GÖRE UYGUN KARARLAR ALINACAK

Turizm sektörünün ekonomide önemli yer tuttuğu, ülkelerdeki salgın durumunu yakından takip ettiklerini ve buna göre kararlar alacaklarını dile getiren Putin, "Pek çok ülkede turizm alanı ekonomi için oldukça önemli. Böyle bir durum olağanüstü tehlikeli, özellikle de sezon başlarken. Fakat biz uzmanların yardımıyla bu ülkelerdeki gelişmekte olan durumu dikkatli şekilde takip edeceğiz ve turistlerimiz için uygun kararlar alacağız." dedi.

ABD DE AÇIKLAMIŞTI

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.