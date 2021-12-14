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Putin'den NATO'ya acil toplantı çağrısı

Putin'den NATO'ya acil toplantı çağrısı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in NATO ile görüşmeleri acil olarak başlatmak istediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Ukrayna'yla Rusya arasında yükselen tansiyonun çözüme kavuşması için ABD ve NATO ile acil olarak görüşmek istediklerini açıkladı.

Putin NATO'dan 'güvenlik garantisi' istediklerini tekrarlarken "Ülkemizin güvenliği için Ukrayna meselesi konusunda acil olarak ABD ve NATO ile masaya oturmalıyız." sözlerini kullandı.

Rusya'nın talepleri arasında NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurması ve Ukrayna sınırına asker göndermekten vazgeçmesi bulunuyor.

Etiketler rusya nato vladimir putin
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