Putin'den tarihi açıklama: ''Zelenskiy ile görüşmeye hazırım''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük resmi ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenledi. Putin, Rusya’nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman itiraz ettiğini fakat Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sorgulamadığını söyledi. Putin, “Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın zararına sağlanamaz. Rusya, etrafımızda olup bitenlere asla seyirci kalmayacak” dedi.

Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için kabul edilebilir bir seçeneğe ulaşmanın mümkün olduğunu vurgulayan Putin, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova'da görüşmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya toprak karşılığında güvenlik garantisi verilebileceği konusunu hiçbir zaman gündeme getirmediğini belirterek, "Ukrayna'da toprak sorunları referandumla çözülebilir, fakat bunun olması için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor. Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözülmesi mümkün olmazsa, Rusya önüne koyduğu görevleri silahlı yollardan yerine getirmek zorunda kalacak. Ukrayna'daki trajedinin sorumlusu Rusya'nın güvenlik çıkarlarını tamamen göz ardı edenlerdir. Ukrayna çözümünde tünelin sonunda ışık görünüyor. Ukrayna yetkilileri, meşru olmak ve çözüm sürecine tam anlamıyla katılmak istiyorlarsa ne yapmalılar? Öncelikle referandum düzenlemeliler. Ukrayna Anayasası'na göre, topraklarla ilgili tüm sorunlar ancak referandumla çözülür" diye konuştu.

Putin, basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin ‘ABD'ye karşı komplo kurduğuna’ dair sözlerinin espri olduğunu düşündüğünü de kaydetti.

Rusya'nın, Çin'e yılda 100 milyar metreküpten fazla doğal gaz tedarik edeceğini aktaran Putin, "Çin, küresel ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor. Çin de dahil olmak üzere, Asya Pasifik ülkelerinde enerji ihtiyacı giderek artıyor. Çok kutuplu dünyanın ana hatları şekilleniyor. Çok kutupluluk, yeni hegemonların ortaya çıkması gerektiği anlamına gelmiyor, tüm ülkeler eşit haklara sahip olmalı. Uluslararası iletişime katılan tüm ülkeler eşit haklara ve eşit konuma sahip olmalı" açıklamasında bulundu.

