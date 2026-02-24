  1. Anasayfa
  Putin'den Türkiye'yi de ilgilendiren sabotaj iddiası: ''Birileri patlatmaya çalışıyor''

Putin'den Türkiye'yi de ilgilendiren sabotaj iddiası: ''Birileri patlatmaya çalışıyor''

Putin'den Türkiye'yi de ilgilendiren sabotaj iddiası: ''Birileri patlatmaya çalışıyor''
Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ''Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde (24 Şubat 2026), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Federal İstihbarat Servisi (FSB) yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Putin, Karadeniz’in derinliklerinden geçerek Türkiye’ye ve oradan Avrupa’ya doğalgaz sağlayan enerji hatlarına yönelik büyük bir provokasyon hazırlığı yapıldığını iddia etti.

Putin, Rus istihbarat birimlerinden gelen son raporları işaret ederek, ''Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor. Bu kişiler müzakere sürecindeki kazanımları yok etmek için her türlü provokasyonu deniyorlar." dedi.

Söz konusu açıklama üzerinden Ukrayna'yı ve Ukrayna'ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, "Bir türlü sakinleşmediler. Diplomatik çözüm içeren bu barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Hasımlarının Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çabalarını sürdürdüğünü savunan Putin, "En üst noktaya kadar bunu zorlayacaklar ama başaramayacaklar" dedi.

Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin arttırılması ile Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini kaydetti.

İHA

