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Putin'den Ukrayna krizine ilişkin açıklama

Putin'den Ukrayna krizine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Ukrayna krizine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna krizine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte iki liderin açıklamaları...

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Kiev'in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere masasına oturmak ve anlaşmazlığın bir çözümü üzerinde anlaşmak, ne kadar erken olursa o kadar iyi"

"Ukrayna yönetimi sürekli gerilimi körüklüyor."

Lukaşenko'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Tatbikatlarımız yakında sona erecek."

"Olası bir saldırının geri püskürtülebileceğini söyleyebiliriz."

Etiketler rusya putin açıklama
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