  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'den yeni açıklama: Rusya, Ukrayna konusunda müzakereye hazır

Putin'den yeni açıklama: Rusya, Ukrayna konusunda müzakereye hazır

Putin'den yeni açıklama: Rusya, Ukrayna konusunda müzakereye hazır
Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Ukrayna çatışmasının tüm taraflarıyla, kabul edilebilir çözümleri müzakereye hazır, ama onlar bunu reddediyor" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı tüm taraflar birlikte müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Kiev'in bunu reddettiğini öne sürdü.

Bununlar birlikte, Rusya'nın Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlediği saon saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 58 kişi yaralandı. Ayrıca Herson'sa mayın temizleme çalışmaları esnasında üç Ukraynalı acil durum çalışanı hayatını kaybetti.

ZELENSKİ'DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenski, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir" ifadelerini kullandı.

Etiketler putin açıklama ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muharrem İnce'den önemli açıklamalar: Masaya otururum ama şartım var
Trabzonspor'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler
Kapıkule'de ''yılbaşı alışverişi'' yoğunluğu
Tavsiye edilen satış fiyatı 3 sterlin olan kahve bakın Türkiye'de kaç TL'ye satılıyor?
Aleyna Tilki yılbaşı planını açıkladı
Antalya'da korkutan deprem
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı kapıda
Hülya Avşar'dan yeni klibine olay yorum: Çıplaklık hissi veriyor olabilir
Skandal! Erdoğan yanlış üniversiteye rektör atadı
Son 1 haftada sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı