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  3. Putin'e soruldu: ''84 yaşına kadar kalacak mısınız ?'' İşte Putin'in yanıtı

Putin'e soruldu: ''84 yaşına kadar kalacak mısınız ?'' İşte Putin'in yanıtı

Putin'e soruldu: ''84 yaşına kadar kalacak mısınız ?'' İşte Putin'in yanıtı

Rusya lideri Putin, “84 yaşına kadar kalacak mısınız" sorusuna bir yanıt verdi.

Amerikan TV kanalı CNBC'nin sunucularından Headley Gamble Moskova'da dün başlayan Rusya Enerji Haftası forumunun genel oturumunun sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, “84 yaşına kadar kalacak mısınız" sorusunu yöneltti.

Gamble, söyleşinin hemen başında, "Sayın Başkan, her üst düzey yönetici halefinin kim olacağını düşünür. Siz halefiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de 84 yaşına kadar Başkan olmak istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Putin, "Hayır. Bu tür soruları cevaplamamayı tercih ederim, bu benim geleneksel cevabım" diye başladıktan sonra şöyle devam etti:

"Önümüzdeki seçimlere daha çok zaman var. Bu konuyla ilgili konuşmak, durumu istikrarsızlaştırır. Tüm devlet kurumlarının, tüm devlet yapılarının güvenle çalışması ve geleceğe sükûnetle bakması için durum sakin ve istikrarlı olmalıdır. Evet, Anayasa bunu yapmama, bir sonraki dönem için aday olmama izin veriyor ama bu konuda henüz bir karar verilmiş değil."

Etiketler putin 84 yaş kalacak mısınız rusya
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