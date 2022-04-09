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Putin'in cenazeye getirdiği çanta dünya basınında gündem oldu

Putin'in cenazeye getirdiği çanta dünya basınında gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden aşırı sağcı Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenaze törenine katıldı. Putin'in yanında getirdiği çanta ise dikkat çekti.

Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde, güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamının dışarı çıkarılması dikkat çekti.

Putin'in korumalarının birinin elindeki çantada ise Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı nükleer çanta'yı yanından ayırmadığını iddia etti.

Putin, Jirinovski'nin cansız bedeninin olduğu tabutun dibine bir buket kırmızı gül bıraktı.

Aşırı sağcı Liberal Demokratik Parti lideri Vladimir Jirinovski, 8 kez Covid aşısı olmasıyla övünüyordu. Geçtiğimiz aylarda Covid 19 teşhisi konulan Jirinovski hayatını kaybetmişti.

Etiketler rusya vladimir putin nükleer çanta
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