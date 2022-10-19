Putin’in doğalgaz hamlesine Biden’dan petrol yanıtı

Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte önce Avrupa’yı sonrasındaysa dünyayı saran enerji krizinde karşılıklı hamlelerle kılıçlar çekilmeye ve bilenmeye devam ediyor.

ABD bir süredir OPEC+ ve Suudi Arabistan’la yaptığı görüşmeler ve petrol satışlarıyla ilgi alacağı pozisyonla gündemde.

OPEC+ grubu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de bir araya gelmiş, petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı.

OPEC+ KARARI ABD'Yİ ZORA SOKTU

Bu beklenmedik ve sıkıntılı gelişme sonrasında ise ABD'li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre'ye tasarı sunmuştu.

ABD ve körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan bu görüşmeden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, OPEC+ grubunun petrol üretimini gelecek aydan itibaren azaltma kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken “sistemli” davranacağını açıklamıştı.

Biden'ın 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi’nde ise Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceği düşünülüyor.

15 MİLYON VARİL PETROL SERBEST BIRAKILACAK!

Beyaz Saray'dan dün yapılan bir basın açıklamasına göre ise ABD Başkanı Joe Biden gaz fiyatlarını düşürme çabasıyla ABD Stratejik Petrol Rezervi'nden 15 milyon varil petrolün serbest bırakılacağını duyurmaya hazırlanıyor.

Aralık ayında teslim edilmesi beklenen ek yakıt, Biden'ın mart ayında ilk kez duyurduğu 180 milyon varillik düşüşü tamamlayacak. Yeni duyurunun bugün içinde yapılması bekleniyor.

BİDEN, PETROLÜ SERBEST BIRAKMA PLANIYLA 'PUTİN'İN FİYAT ARTIŞINA' YANIT VERDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Beyaz Saray, Biden’ın, Putin'in pompadaki fiyat artışına yanıt vermek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu açıklamasına ekledi ve gaz fiyatlarının bu yaz on yıldan fazla bir süredir en hızlı oranda düştüğünü kaydetti.

Dün yapılan başka bir açıklamada, AAA ulusal ortalama gaz fiyatının bir ay önce kaydedilen 3,67 dolarlık ortalama fiyattan 3,87 dolara yükseldiği bildirdi.

Karar, ABD'li siyasetçiler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

KARAR SUUDİ ARABİSTAN'A YANIT NİTELİĞİNDE

Associated Press'ten gelen bir rapora göre, üst düzey bir yönetim yetkilisi, ek varillerin serbest bırakılmasının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen hafta açıkladığı üretim kesintilerine, özellikle de Suudi Arabistan’a, yanıt olduğunu söyledi.

Öte yandan buyuru, hareketin ABD güvenliğini 'tehlikeye attığını' söyleyen Virginia Kongre Üyesi Morgan Griffith de dahil olmak üzere Twitter'daki bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından kınandı.

Griffith paylaşımında “Daha fazla yerli enerji üretimi gibi açık çözümden kaçınmak için güvenliğimizi tehlikeye atıyor.” diye yazdı.

HEM DEMOKRAT'LAR HEM CUMHURİYETÇİ'LER AYAKLANDI

GOP Alaska Senatörü Lisa Murkowski de kararın “Seçmenleri Biden'ın kendi politikaları nedeniyle enerji üretimini azaltan gerçek sorundan uzaklaştırmak için yalnızca yanlış değil, tamamen siyasi bir manevra” olduğunu söyledi.

Associated Press'in raporuna göre, Stratejik Petrol Rezervi, kısmen de olsa, Biden'ın mart ayından bu yana milyonlarca varil salma planı nedeniyle 1984'ten bu yana en düşük seviyesinde.

Beyaz Saray’ın dünkü açıklamasında, Biden'ın, 'fiyatlar varil başına 67-72 dolara düştüğünde [rezerv] ham petrolü geri satın almayı planladığı' duyuruldu.

BIDEN: GERİ ALACAĞIM

Associated Press de şu anda rezervin yaklaşık 400 milyon varil içerdiğini bildirdi.

Biden ayrıca, petrol şirketlerini, tüketicilere daha düşük enerji maliyetlerini aktarmaya çağırdı ve büyük endüstri kar marjlarının pompa fiyatlarını olması gerekenden daha yüksek tuttuğunu iddia etti.