Putin'in Moskova'ya davet ettiği Zeleskiy kararını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD basınına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini değerlendirdi. Zelenskiy, Putin'in savaşa diplomatik çözüm bulmak üzere Moskova'da müzakerelerde bulunma teklifini reddederek, “Putin, Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem. O teröristin başkentine gidemem" dedi.

Putin’in savaşı bitirmeye niyeti olmadığını belirten Zelenskiy, bu nedenle Putin'in taraflarca kabul edilmesi mümkün olmayan tekliflerde bulunarak süreci geciktirmeye çalıştığını savundu. Zelenskiy, "Putin'e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor" ifadesini kullandı.

