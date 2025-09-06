Putin'in Moskova'ya davet ettiği Zeleskiy kararını açıkladı

  1. Anasayfa
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da görüşme davetini geri çevirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD basınına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini değerlendirdi. Zelenskiy, Putin'in savaşa diplomatik çözüm bulmak üzere Moskova'da müzakerelerde bulunma teklifini reddederek, “Putin, Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem. O teröristin başkentine gidemem" dedi.

Putin’in savaşı bitirmeye niyeti olmadığını belirten Zelenskiy, bu nedenle Putin'in taraflarca kabul edilmesi mümkün olmayan tekliflerde bulunarak süreci geciktirmeye çalıştığını savundu. Zelenskiy, "Putin'e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor" ifadesini kullandı.

DHA

