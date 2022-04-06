Putin'in planını böyle ifşa etti: Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var

Rusya'nın eski başbakanı Dmitry Medvedev, Telegram hesabından yayınladığı mesajda çok tartışılacak bir itirafta bulundu.

Bir Telegram yayınında ilginç ifadeler kullanan Medvedev, Putin'in özel askeri operasyonlar sonucunda büyük bir hedefi olduğunu Portekiz'den başlayan bir imparatorluk hayalinin olduğunu söyledi.

ESKİ BAŞBAKAN İTİRAF ETTİ: 'İMPARATORLUK KURMAK İSTİYOR'

Eski Rusya Başbakanı Medvedev, Putin'in Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir Rus imparatorluğu kurmaya çalıştığını söyledi.

Telegram'dan mesaj yayımlayan Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki görevinin ülkeyi "askerden ve Nazilerden arındırmak" olduğunu, bu görevlerin bir gecede tamamlanmayacağını ve sadece savaş alanında çözülmeyeceğini söyledi.

Ukraynalıların bir kısmının “sahte söylentilerle dolu kanlı bilincini” değiştirmek gerektiğini öne süren eski başbakan, mesajına emperyalist imalarla ve çok daha geniş bir planla devam etti:

“Hedef, Ukrayna'nın gelecek nesilleri için barış ve nihayet Lizbon'dan Vladivostok'a kadar uzanan bir Avrasya inşa etme olasılığı”.