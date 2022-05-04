  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Radarda dikkat çeken görüntü! NATO'ya ait drone Türkiye'yi es geçti

Radarda dikkat çeken görüntü! NATO'ya ait drone Türkiye'yi es geçti

Radarda dikkat çeken görüntü! NATO'ya ait drone Türkiye'yi es geçti

NATO'ya ait insansız hava aracının Türkiye hava sahasına girmeden yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte devam eden savaşta dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Savaşın başladığı günden beri Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk çabalarını sürdüren ve NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin bu duruşu uluslararası kamuoyunda sık sık gündeme gelirken, Twitter'da paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

TÜRKİYE HAVA SAHASINA GİRMEMEK İÇİN ROTASINI UZATTI
Uçakların rotalarını izleyen FlightRadar24 isimli bir platformda NATO'ya ait RQ-4 Global Hawk tipi bir insansız hava aracının (İHA/Drone) rotasını Türkiye hava sahasına girmemek için uzattığı görülüyor.

"NATO'NUN DRONE'U GARİP BİR ROTA İZLİYOR"
Yüksek irtifada uçabilen ve uzaktan kontrol edilebilen gözlem aracının rotası Twitter üzerinden paylaşılırken, "NATO'nun drone'u FlightRadar242 verilerine göre Türkiye hava sahasına girmemek için garip bir rota izliyor" yorumu yapıldı.

TÜRKİYE'Yİ DİPLOMATİK ANLAMDA ZORA SOKMAK İSTEMEDİLER
Drone'un Türkiye'yi zor bir diplomatik durumda bırakmamak için Türkiye hava sahası üzerinden Karadeniz'e gitmediği belirtildi.

Etiketler rusya nato ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fed faiz kararını açıklıyor: Piyasalar allak bullak!
Altın fiyatlarında yön neresi? İslam Memiş'ten kritik tahmin: ''Her şey hazırlandı''
Yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt
Ekmekten ete, makarnadan süte yeni zam yağmuru geliyor!
Ukrayna'da korkunç kaza: 16 ölü, 6 yaralı
E-Devlet'te ''hayat kurtaran'' uygulama! Tek tıkla dolandırıcılığın önüne geçin
Mansur Yavaş'tan sosyal medyayı sallayan bayram videosu
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı
Karadeniz'de İmamoğlu coşkusu! Binlerce kişi İmamoğlu'nu böyle kucakladı