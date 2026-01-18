  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: İşte ilk görüntüler

Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Güncelleme:

Endonezya'da 11 kişiyi taşıyan bir uçak kayboldu. Arama çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Endonezya basını, Güney Sulawesi eyaletinde 8'i mürettebat 11 kişiyi taşıyan bir uçağın kaybolduğunu ve uçak için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ‘ATR 42-500’ tipi uçağın sinyalinin Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildiği belirtildi. 

Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini açıkladı.

Uçağın enkazına ulaşıldı

Endonezya basını, dün irtibatı kesilen uçağın enkazına, Güney Sulawesi eyaletindeki dağlık bölgede ulaşıldığını duyurdu. Sekizi mürettebat toplam 11 kişinin bulunduğu uçağın parçalarının, yoğun sisle kaplı Bulusaraung Dağı yamaçlarına dağılmış halde tespit edildiği aktarıldı.

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (NTSC), kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den çok konuşulacak ifadeler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den çok konuşulacak ifadeler
İstanbul'daki kalaşnikoflu infazda filmleri aratmayan ayrıntı
İstanbul'daki kalaşnikoflu infazda filmleri aratmayan ayrıntı
6,5 ay boyunca teşhis konulamayan genç kız hayatını kaybetti; korkunç bir iddia ortaya atıldı!
6,5 ay boyunca teşhis konulamayan genç kız hayatını kaybetti; korkunç bir iddia ortaya atıldı!
Türkiye'nin tesadüfen keşfedilen gizemli noktasına ziyaretçi akını
Türkiye'nin tesadüfen keşfedilen gizemli noktasına ziyaretçi akını
Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası...
Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası...
Yürekleri yakan kaza... İlk kazadan kurtuldular, ikincisinde öldüler!
Yürekleri yakan kaza... İlk kazadan kurtuldular, ikincisinde öldüler!
Güzel oyuncudan hayranlarını üzen haber: Yıllardır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
Güzel oyuncudan hayranlarını üzen haber: Yıllardır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
Oto tamirhanesinde sır ölüm: 2 arkadaş ölü olarak bulundu
Oto tamirhanesinde sır ölüm: 2 arkadaş ölü olarak bulundu
Etiketler endonezya kayıp uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'daki kalaşnikoflu infazda filmleri aratmayan ayrıntı İstanbul'daki kalaşnikoflu infazda filmleri aratmayan ayrıntı Trump yine vergi silahını çekti: Sekiz Avrupa ülkesine ''Grönland'' şoku! Trump yine vergi silahını çekti: Sekiz Avrupa ülkesine ''Grönland'' şoku! Suriye ordusu bir bölgede daha kontrolü sağladı! Suriye ordusu bir bölgede daha kontrolü sağladı! Meteoroloji'den dondurucu soğuk ve kar yağışı alarmı! Meteoroloji'den dondurucu soğuk ve kar yağışı alarmı! İstanbul'da kar yağışı bastırdı; sokaklar beyaz örtüyle kaplandı İstanbul'da kar yağışı bastırdı; sokaklar beyaz örtüyle kaplandı Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli Buz gibi havada kaynar su testi yapan esnaf hayatının şokunu yaşadı Buz gibi havada kaynar su testi yapan esnaf hayatının şokunu yaşadı Mağazada güle oynaya iç çamaşırı hırsızlığı kamerada! Mağazada güle oynaya iç çamaşırı hırsızlığı kamerada! Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası skandal paylaşımlar: Gözaltılar var! Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası skandal paylaşımlar: Gözaltılar var! İstanbul'un alarm veren barajlarına kar ve yağmur dopingi! İstanbul'un alarm veren barajlarına kar ve yağmur dopingi!
Bir şehir buz kesti, her şey dondu! Yakutistan'ı aratmayan görüntüler Bir şehir buz kesti, her şey dondu! Yakutistan'ı aratmayan görüntüler Milyonlarca emekli ve sürücüyü ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te Milyonlarca emekli ve sürücüyü ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te Kendisinden haber alınamayan uzman çavuş ölü bulundu Kendisinden haber alınamayan uzman çavuş ölü bulundu Dondurucu soğuk bile onları durdurumadı: İndirime hücum! Dondurucu soğuk bile onları durdurumadı: İndirime hücum! 500 bin konut projesinde il il kura çekim tarihleri açıklandı 500 bin konut projesinde il il kura çekim tarihleri açıklandı Atlantik'teki uyuşturucu operasyonu Türkiye'ye uzandı: 6 ilde, 7 gözaltı Atlantik'teki uyuşturucu operasyonu Türkiye'ye uzandı: 6 ilde, 7 gözaltı İran'daki ekonomik kriz protestolarında korkunç bilanço İran'daki ekonomik kriz protestolarında korkunç bilanço MHRS tuzağına dikkat! Dolandırıcılardan şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem daha MHRS tuzağına dikkat! Dolandırıcılardan şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem daha Teröristbaşı Öcalan'dan Suriye üzerinden ''süreç'' mesajı Teröristbaşı Öcalan'dan Suriye üzerinden ''süreç'' mesajı