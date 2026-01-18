Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Endonezya'da 11 kişiyi taşıyan bir uçak kayboldu. Arama çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Endonezya basını, Güney Sulawesi eyaletinde 8'i mürettebat 11 kişiyi taşıyan bir uçağın kaybolduğunu ve uçak için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ‘ATR 42-500’ tipi uçağın sinyalinin Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildiği belirtildi.

Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini açıkladı.

Uçağın enkazına ulaşıldı

Endonezya basını, dün irtibatı kesilen uçağın enkazına, Güney Sulawesi eyaletindeki dağlık bölgede ulaşıldığını duyurdu. Sekizi mürettebat toplam 11 kişinin bulunduğu uçağın parçalarının, yoğun sisle kaplı Bulusaraung Dağı yamaçlarına dağılmış halde tespit edildiği aktarıldı.

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (NTSC), kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

DHA