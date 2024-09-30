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Rahip uyuşturucu partisinde öldü

Rahip uyuşturucu partisinde öldü
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Belçika’da bir rahip, ekstazi ve ‘popper’ olarak bilinen sıvı uyuşturucuyla parti sonrası hayatını kaybetti.

Belçika’da bir rahip, ekstazi ve ‘popper’ olarak bilinen sıvı uyuşturucuyla parti yaptığı İngiliz meslektaşının ölmesi üzerine ‘ölümle sonuçlanan uyuşturucu kaçakçılığı‘ gerekçesiyle tutuklandı.

Anvers kentine bağlı Kalmthout ilçesindeki rahip lojmanında kalan bir rahip, Papa Francesco’nun ziyaretini izlemek için İngiltere’den Belçika’ya giden 69 yaşındaki bir meslektaşıyla perşembe gecesi ekstazi ve poppers kullanarak cinsel ilişkiye girdi.

 Bir süre sonra İngiliz rahip fenalaştı. Belçikalı rahibin çağırdığı acil servis ekiplerinin müdahalesine rağmen İngiliz rahip öldü.

Polise göre laboratuvar incelemesi ve adli tıpın ilk bulguları, iki rahibin  ekstazi ve popper’ı birlikte kullandığını ve cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koydu.

Polis, rahip lojmanında ekstazi hapları bulunduğunu da aktardı.


Belçikalı rahip, sorgusunun ardından ‘ölümle sonuçlanan uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla tutuklandı.

Etiketler rahip uyuşturucu partisi öldü
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