Rakamlar korkunç: 2.5 milyon çocuk 16 yaşından önce doğum yaptı!

Uluslararası Çocuk Merkezi, Adolesan, Genç, Kadın Sağlığı ve Hakları Program Koordinatörü Dr. Ayşegül Esin, ulusal ve uluslararası kurumların hazırladığı raporları değerlendirdi.

Esin yaptığı değerlendirmede, “Raporlara göre, 2018-2019 yıllarında 200 milyon kız çocuğu sünnet olmaya zorlandı. Üç kadından biri eşi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldı. Erkek bebek tercihi yüzünden 130 milyondan fazla kız çocuğu öldürüldü. Dünyada 64 milyon kız çocuğunun zorla çalıştırıldığı ve insan kaçakçılığı mağdurlarının yüzde 71’nin kadın olduğu kaydedildi” açıklamasını yaptı.

Esin, “2018 TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması’nın sonuçlarına göre, 9 meslek grubunda çalışan kadınlar erkeklerden daha az aylık ücret alıyor. Yüksek eğitim alsalar dahi kadınların yıllık ortalama brüt kazancı 62 bin 051 TL, erkeklerinki ise 78 bin 041 TL” dedi.