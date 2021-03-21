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  3. Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı!

Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre rejim güçleri İdlib'te bir saldırı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İdlib’de hastaneyi vuran Esed rejimi, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskûn mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldı. Kah’ta köylülere ait çok sayıda hayvan telef olurken TIR parkında 7 sivil yaralandı.

Saldırıların derhâl sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir."

Etiketler suriye idlib Türkiye rejim saldırı
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