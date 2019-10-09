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  3. 09 Ekim 2019 17:48

Reklam panosunda erotik film rezaleti

Yeni Zelanda'da bir mağazasının önündeki reklam ekranında tam 9 saat boyunca yetişkin filmi yayınlanan şirket özür diledi.

Reklam panosunda erotik film rezaleti
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sics şirketinin Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki mağazasının reklam panosu ekranında 9 saat boyunca erotik film yayınlandı.

BBC’nin haberine göre; yetişkin içeriğin pazar günü çalışanların işe başladığı 10.00’a kadar yaklaşık dokuz saat ekranda gösterildiği belirtildi.

Japon firması, internet korsanlarının sisteme girdiklerini ve müstehcen videonun bu şekilde yayınlandığını duyurdu. Asics’ten yapılan açıklamada, “Bunu görmüş olabilecek herkesten özür dileriz” ifadesi yer aldı.

Facebook’taki mesajda aynı zamanda, “Donanım ve online güvenlik tedarikçilerimizle böylesi bir şeyin tekrar yaşanmaması için çalışıyoruz” denildi.

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