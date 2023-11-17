Resmi açıklama geldi: 5 bin çocuk öldürüldü!

Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12 bini geçtiği ve ölenlerden 5 bininin çocuk, 3 bin 300'ünün ise kadın olduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12 bini geçtiği ve ölenlerden 5 bininin çocuk, 3 bin 300'ünün ise kadın olduğu bildirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail güçlerinin hedef gözetmeksizin saldırdığı Gazze'de 42 gündür masum siviller katlediliyor. Gazze'de hükümet 12 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve ölenlerden 5 bininin çocuk 3 bin 300'ünün ise kadın olduğunu bildirdi.