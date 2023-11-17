  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Resmi açıklama geldi: 5 bin çocuk öldürüldü!

Resmi açıklama geldi: 5 bin çocuk öldürüldü!

Resmi açıklama geldi: 5 bin çocuk öldürüldü!
Güncelleme:

Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12 bini geçtiği ve ölenlerden 5 bininin çocuk, 3 bin 300'ünün ise kadın olduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12 bini geçtiği ve ölenlerden 5 bininin çocuk, 3 bin 300'ünün ise kadın olduğu bildirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail güçlerinin hedef gözetmeksizin saldırdığı Gazze'de 42 gündür masum siviller katlediliyor. Gazze'de hükümet 12 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve ölenlerden 5 bininin çocuk 3 bin 300'ünün ise kadın olduğunu bildirdi. 

Etiketler gazze çocuk filistin israil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AFAD 55 kent için alarm verdi! Turuncu ve sarı kodlu uyarı
Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı
Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek Zeekr 007 ortaya çıktı
Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer'in kızı çıktı
Netanyahu'dan sivil katliamı itirafı: ''Başarılı olamıyoruz''
Eşini komşusundan kıskanan kadın dehşet saçtı
Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limanda bekliyor
Türkiye'deki Suriyelilere duyurulur: Esad genel af ilan etti!
Bankada parası olanlara güzel haber
Öğrenci servisi şoförünün dikkati faciayı kıl payı önledi