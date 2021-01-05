Reuters: Almanya’da koronavirüs önlemleri açıklanacak

83 milyonu aşkın nüfusuyla Avrupa’nın en kalabalık ülkesi olan Almanya’da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aşarken Şansölye Angela Merkel bugün 16 eyalet Başbakanıyla yeni corona virüs önlemlerini görüşüyor.

265 BİN KİŞİ AŞI OLDU

Diğer 26 AB ülkesiyle geçtiğimiz hafta aşılama işlemlerine başlayan Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, ülkede yaklaşık 265 bin kişinin aşılandığını belirtmişti.

16 Aralık günü bir dizi önlem alarak karantina tedbirleri alan Angela Merkel 16 eyalet Başbakanıyla karantina tedbirlerinin uzatılıp uzatılamayacağını görüşürken Reuters, Şansölyenin açıklayacağı yeni tedbirler hakkında iddiada bulundu.

AYNI EVDEKİ KİŞİLER SADECE BİR KİŞİYLE GÖRÜŞEBİLECEK

Tedbirlerin ay sonuna kadar uzatılacağı beklenen ülkede Reuters, Almanya’da aynı evde yaşayan kişilerin sadece bir kişiyle görüşmesine izin veren tedbirlerin getirileceğini iddia etti.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 11 bin 897 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 410’a ulaştı.

Açıklamada, tatil döneminin 3 Ocak'ta sona erdiği ülkede, eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların RKI’ya geç ulaşması nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Öte yandan, yoğun bakımda covid-19 kaynaklı 5 bin 678 hastanın tedavisinin sürdüğü, bunlardan 3 bin 181'inin solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.

SEYAHAT KISITLAMASI

Almanya, corona virüsün çok aktif olduğu yerlerde zorunlu olmadıkça seyahat sınırının 15 kilometre ile sınırlandırıldığını açıkladı.

Alman sözcü, yeni kuralın son yedi günde ortalama 100 bin kişi başına 200'den fazla yeni corona virüs vakası kaydeden kasaba ve ilçeler için geçerli olacağını da sözlerine ekledi.

BİLD: 31 OCAK'A KADAR UZATILACAK

Alman hükümeti ve 16 eyalet corona virüs salgınının yayılmasını engellemek için tecrit önlemlerini 31 Ocak'a kadar uzatmak üzerinde anlaştı.

Bild gazetesinde yer alan haberde kaynak gösterilmedi.

Almanya'da 16 Aralık'tan beri uygulanan şu anki tecrit önlemlerine göre okullar, çoğu dükkan, restoranlar ve barlar kapalı.