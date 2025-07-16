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Rezaletin böylesi! Ailesinin birikimini çalıp, müstakbel geliniyle kaçtı

Rezaletin böylesi! Ailesinin birikimini çalıp, müstakbel geliniyle kaçtı
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Hindistan'da üç çocuk sahibi 55 yaşındaki adam, oğlunun nişanlısıyla kaçtı. Yanında ailenin birikimi olan 200 bin rupi ve altınları da götürdüğü belirtildi.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Rampur köyünde yaşanan olay, herkesi şaşkına çevirdi. Üç torun sahibi 55 yaşındaki Shakeel, 17 yaşındaki oğlunun nişanlısıyla kaçarak hem ailesini hem köyünü şoke etti. Üstelik yanında ailenin birikimi olan 200 bin rupi (yaklaşık 2.400 dolar) ve altın takıları da götürdü.

Shakeel, altı çocuk babasıydı ve oğlunu evlendirmek için ısrarcı davranmıştı. Eşi, oğullarının yaşı küçük olduğu ve maddi durumlarının yetersizliği gerekçesiyle bu evliliğe karşı çıksa da geri adım atmamıştı.

EVİN BİRİKİMİNİ DE GÖTÜRDÜ

Geçen ay Delhi’ye iş için gittiğini söyleyen adam, bir süre sonra ailesini arayarak oğlunun nişanlısıyla evlendiğini açıkladı. Ancak beraberinde evin tüm nakit birikimini ve ziynet eşyalarını da götürdüğü ortaya çıktı.

Olayın yankıları sürerken, polise henüz resmi bir şikayet yapılmadığı için Shakeel hakkında işlem başlatılamadı. 

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Etiketler hindistan nişanlı
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