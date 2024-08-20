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Roket testinde büyük palama

Roket testinde büyük palama
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İngiltere'nin Shetland Adaları'ndaki yeni uzay limanında yapılan bir roket testi sırasında patlama meydana geldi.

Alman şirketi Rocket Factory Augsburg (RFA) tarafından gerçekleştirilen test, İngiltere'den yapılacak ilk dikey roket fırlatmasını hedefliyordu.

RFA, durumu kontrol altına aldıklarını duyurdu. Şirket, patlamanın nedenini belirlemek için uzay limanı ve yetkililerle çalışıyor.

RFA sözcüsü, gerçek testlere dayalı bir geliştirme süreci izlediklerini ve bu yaklaşımın yüksek riskler taşıdığını bildiklerini ifade ederek, amaçlarının, en kısa sürede normal operasyonlara geri dönmek olduğunu vurguladı.

Bu olay, uzay limanında üç ay önce gerçekleştirilen ve başarılı ilan edilen ilk roket testinin ardından yaşandı.

Unst adası, roketlerin kalkış sırasında yerleşim bölgelerinin üzerinden geçmek zorunda kalmaması nedeniyle stratejik bir konuma sahip.

Geçen yılın sonunda, Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), adadan uzaya roket fırlatılmasına onay vermişti.

 

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