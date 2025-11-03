Roma'da tarihi kule çöktü: Yaralılar var

İtalya'nın başkenti Roma'da, restorasyon çalışması yapılan Torre dei Conti adlı tarihi kulede çökme meydana geldi. Olayda 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma'nın merkezinde restorasyon çalışmaları devam eden Torre dei Conti adlı tarihi kulede öğle saatlerinde kısmı çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma aracı sevk edilirken, olayda 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Kurtarma ve güvenlik operasyonlarının devam edebilmesi için çevreye yaya ve araç erişimi kısıtlanırken, çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Papa tarafından ailesi için inşa ettirilmişti

Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilen kule, Roma Belediyesi’nin 4 yıllık restorasyon projesi kapsamında yenileniyordu ve çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu. Başlangıçta bugünkü yüksekliğinin 2 katı olan kule, 14. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde zarar gördüğü için daha sonra kısaltılmıştı.

DHA/İHA