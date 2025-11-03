  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Roma'da tarihi kule çöktü: Yaralılar var

Roma'da tarihi kule çöktü: Yaralılar var

Güncelleme:

İtalya'nın başkenti Roma'da, restorasyon çalışması yapılan Torre dei Conti adlı tarihi kulede çökme meydana geldi. Olayda 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma'nın merkezinde restorasyon çalışmaları devam eden Torre dei Conti adlı tarihi kulede öğle saatlerinde kısmı çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma aracı sevk edilirken, olayda 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Kurtarma ve güvenlik operasyonlarının devam edebilmesi için çevreye yaya ve araç erişimi kısıtlanırken, çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Papa tarafından ailesi için inşa ettirilmişti

Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilen kule, Roma Belediyesi’nin 4 yıllık restorasyon projesi kapsamında yenileniyordu ve çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu. Başlangıçta bugünkü yüksekliğinin 2 katı olan kule, 14. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde zarar gördüğü için daha sonra kısaltılmıştı.

DHA/İHA

text-ad
Etiketler italya roma tarihi kule
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ekonomistten altını olanlara ve almak isteyenlere kritik uyarı Ünlü ekonomistten altını olanlara ve almak isteyenlere kritik uyarı Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! Türk tiyatrosunun efsane ismi hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun efsane ismi hayatını kaybetti Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı Süper Lig'in en agresif futbolcusu belli oldu: Zirvede o var! Süper Lig'in en agresif futbolcusu belli oldu: Zirvede o var! İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu Çanakkale Savaşları'nda ilk şehitlerin verildiği saldırının detayları ortaya çıktı Çanakkale Savaşları'nda ilk şehitlerin verildiği saldırının detayları ortaya çıktı Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Balıkesir'de bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi Balıkesir'de bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi
Kadın gazeteciye öldüresiye saldırı: ''Yoldan geçenler kurtardı, yoksa öldüreceklerdi'' Kadın gazeteciye öldüresiye saldırı: ''Yoldan geçenler kurtardı, yoksa öldüreceklerdi'' İçiyle, dışıyla, teknolojisiyle bambaşka bir Toyota Corolla ortaya çıktı! İçiyle, dışıyla, teknolojisiyle bambaşka bir Toyota Corolla ortaya çıktı! Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Son yılların en sert kışı geliyor: Türkiye kara gömülecek! Son yılların en sert kışı geliyor: Türkiye kara gömülecek! Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Vatandaş şikayet etti, polis aracına ceza kesildi! Vatandaş şikayet etti, polis aracına ceza kesildi! Konut kredisi faizleri 2 yılın dibinde! İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi Konut kredisi faizleri 2 yılın dibinde! İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Güllü kimden şiddet gördü? KADES kayıtları ortaya çıktı Güllü kimden şiddet gördü? KADES kayıtları ortaya çıktı