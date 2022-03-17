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Röntgen filminde ortaya çıktı: Genç kadının Fantezisinin bedeli ağır oldu

Röntgen filminde ortaya çıktı: Genç kadının Fantezisinin bedeli ağır oldu

İdrar yolları enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvuran kadının röntgen filmi çekildikten sonra akılalmaz bir olay ortaya çıktı. Genç kadının mesanesinden bardak çıktı.

İdrar yolları enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvuran 45 yaşındaki Tunuslu kadın hakkında ortaya çıkan gerçek şok etkisi yarattı.

Taramalar sonucu öncelikle vücudun bir enfeksiyonla savaştığı ortaya çıktı. Yapılan röntgen çekimi sonrası ise cam tespit edildi. Yıllardır duran camın dışı zaman içinde mesane taşıyla çevrildiği için hemen fark edilemedi.

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Kadının mesanesindeki cam idrar yollarını tıkadığı için yıllar içinde bardağın etrafı sert mineral kütleler tarafından örtülmüştü. Doktorlar hem mesane taşını hem de 4 yıldır orada duran bardağı çıkarmak için hastayı ameliyata aldı.

 genç kadın ilişki oyuncağı yerine bardak kullandığı röntgen filminde ortaya çıktı

İddialara göre; Tunuslu kadın bardağı cinsel ilişki oyuncağı olarak kullandı. Doktorlar, insanların ya zihinsel sağlık sorunları nedeniyle ya da zevk için kasıtlı olarak cinsel organlarına veya vücudun başka yerlerine çeşitli cisimler soktuklarını ancak bunu kesinlikle tavsiye etmediklerini dile getirdi. 45 yaşındaki Tunuslu kadın, ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildi.

 

Etiketler fantezi bedel bardak messane
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