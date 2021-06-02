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Ruhani: ABD ile temel meseleler çözüldü

Ruhani: ABD ile temel meseleler çözüldü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana'da katıldığı toplantıda ''ABD ile temel meselenin çözüldüğünü'' söyledi.

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ruhani, Viyana'da devam eden nükleer müzakereler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın onlarca kez müzakere talebinde bulunduğunu ve bu amaçla Japonya Başbakanı'nı gönderdiğini belirten Ruhani, "ABD'nin tarihte İran'a karşı bu kadar yenildiğini hatırlamıyorum. Viyana'daki müzakereler iyi ilerliyorsa bu sabrettiğimiz içindir. ABD ile temel meselenin çözüldüğünü görüyoruz. Trump, onlarca kez müzakere talebinde bulundu." dedi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Ruhani, devrimin en önemli kazanımlarından birinin sandık olduğunu vurguladı.

Ruhani, "Seçimler ve sandıklar, en önemli meselemizdir. Bazıları referandum kelimesinden hoşlanmıyor ancak rejimimiz referandum ile başladı. İran İslam Cumhuriyeti rejimi referandum ile onaylandı." diye konuştu.

AA

Etiketler iran hasan ruhani abd
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