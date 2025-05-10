Rümeysa Öztürk günler sonra özgürlüğüne kavuştu

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William K. Sessions, yaklaşık 3 saat süren duruşmada tarafları dinledikten sonra 6 haftadır Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti. Sessions, Tufts Üniversitesinde ‘Fullbright’ burslusu olarak doktora yapan Öztürk'ün gözaltına alınmasını gerektirecek, okulun internet sayfasında yazdığı bir yazı dışında ABD hükümetinin avukatları tarafından ‘hiçbir kanıt sunulmadığını’ belirtti.

Yargıç, duruşma sırasında Öztürk'ün, doktora danışmanlığını yapan hocası dahil lehine konuşan 4 tanığı dinledi. Ayrıca, Öztürk’ün astım hastalığı da serbest bırakılması yönünde ek bir gerekçe olarak sunuldu. Kararında, “Mahkeme, hükümetin Bayan Öztürk’ü derhal serbest bırakmasını emrediyor. Kendisi Massachusetts’teki evine dönebilir” diyen Sessions, Öztürk’ün akademik kariyerinin en parlak döneminde olduğunu ve bu nedenle kendisinden eyalet dışı programlara katılmasının ve dersler vermesinin beklendiğini vurguladı. Bu bağlamda, tutuksuz yargılanma sürecinde herhangi bir seyahat kısıtlaması ya da elektronik kelepçe uygulanmasına gerek olmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de bir basın toplantısında soruları yanıtlarken Öztürk’ün serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Leavitt, kararın yeni açıklandığını belirterek, “Bu konuyu İç Güvenlik Bakanlığı ile görüşmem gerekecek. Ancak genel olarak, alt düzey mahkeme yargıçlarının ABD’nin dış politikasına yön vermemesi gerektiği yönündeki duruşumuz oldukça net” ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: RÜMEYSA'NIN SERBEST BIRAKILMASI KAMU VİCDANINI RAHATLATMIŞTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrencimiz Rümeysa Öztürk'ün, görülen davada serbest bırakılmasına yönelik karar verilmesi kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir. Rümeysa kardeşimizin özgürlüğüne yeniden kavuşacak olması, temel insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından son derece önemlidir. Bu süreç, bir bireyin inancı ve Filistin’e verdiği destek gerekçe gösterilerek yargılanmasının asla kabul edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Rümeysa kardeşimizin uğradığı haksızlık gibi demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalara, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, İslamofobiye, çifte standarda hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir. Adalet Bakanlığı olarak ilk andan itibaren Rümeysa kardeşimizin gerek diplomatik, gerekse hukuki anlamda destekçisi olduk. Adalet müşavirlerimiz tarafından duruşmalar bizzat takip edildi. Daima yanında olduğumuz Rümeysa kardeşime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA