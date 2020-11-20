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  3. 20 Kasım 2020 12:52

Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa’daki ilk alıcısı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin araştırma yapmak üzere Rus Sputnik V aşısının ilk numunelerini aldığını duyurdu.

Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa’daki ilk alıcısı
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Tüm dünya koronavirüsten ölenlerin sayısının ciddi boyutlara ulaştığı dikkat çekerken, bir çok üllke salgına karşı aşı geliştirmek için çaba gösteriyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin araştırma yapmak üzere Rus Sputnik V aşısının ilk numunelerini aldığını duyurdu.

Facebook hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Rus yapımı aşının numuneleri Budapeşte'ye ulaştı. Artık Macar uzmanlar, azami ölçüde gerekçelendirilmiş bir karar almak için araştırmalara başlayabilir" dedi. Bloomberg'in haberine göre Macaristan, Sputnik V'nin gönderildiği ilk Avrupa ülkesi oldu.

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