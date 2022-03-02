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  3. Rus askerleri ellerinde el bombasıyla Ukraynalılardan kaçtı

Rus askerleri ellerinde el bombasıyla Ukraynalılardan kaçtı

Ukrayna'nın Konotop kentinde teslim olmak için pazarlık yapmaya gelen Rus askerleri halkın tepkisiyle karşılaşınca ellerinde el bombasıyla bölgeden uzaklaştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününe girilirken ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı ise tüm imkanlarıyla Rus işgaline karşı yaptıkları direnişi sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gün için yaptığı açıklamada 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtirken teslim olan asker sayısının da gün geçtikçe arttığını açıkladı.

RUS HEYETİ TESLİM OLMAYA EL BOMBALARIYLA GELDİ
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir Rus heyetinin pazarlık sonrası el bombalarıyla şehri terk ettiği görülüyor. Görüntü kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girerken Ukrayna halkı şehirden ayrılan Rus askerlere büyük tepki gösterdi.

6 GÜNDE 6 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Ukrayna- Rusya savaşı hakkında yaşanan son gelişmeleri duyurdu. 7 günde 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıklayan Başkan Zelenski konu hakkında "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi ancak zafer Ukrayna'nın olacak" ifadelerine yer verdi.

Kurtlar Vadisi'nin 43. bölümünde Polat Alemdar, has adamı Abdülhey Çoban'ı alarak düşmanları olan Cerrahpaşalıların kahvehanesine gider. Polat Alemdar, elindeki el bombası sayesinde kahveden elini kolunu sallaya sallaya çıkar. 

Etiketler rusya asker ukrayna
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