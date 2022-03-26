Rus askerleri, komutanlarını tankla ezerek öldürdü

Rus askerleri, savaşı kazanma umudunu kaybettiğini söyleyen komutanları Albay Yuri Medvechek'i tankla ezerek öldürdü.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 31. günde de çatışmalar devam ediyor. İki tarafın da yaşadığı kayıplar gün geçtikçe artıyor. Öte yandan gün içinde İngiliz basınına yansıyan habere göre, Rus ordusunda görevli Albay Yuri Medvechek, kendi askerleri tarafından öldürüldü.

RUS ASKERLER UMUTSUZ KOMUTANLARINI TANKLA EZEREK ÖLDÜRDÜLER

Rus ordusunda görevli Albay Yuri Medvechek işgalin bekledikleri gibi gitmediklerini silah arkadaşlarıyla paylaştı. Savaşta askerlerine ve işgali başarıyla tamamlayacaklarına olan güvenini kaybettiğini belirten Yuri, kısa bir süre sonra silah arkadaşları tarafından tankla ezildi.

YETKİLİLER OLAYI DOĞRULADI

Bölgede bulunan batılı bir yetkili yaşanan olayı doğrulayarak "Birliklerden birinin tugay komutanı kendi askerleri tarafından tankla ezilerek öldürüldü" ifadelerine yer verdi.

16 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 400 asker öldürüldü. Ruslara ait 117 uçak, 127 helikopter, 575 tank, 1640 zırhlı araç, 293 top, 91 roketatar sistemi ve 51 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1131 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.