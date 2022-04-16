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Rus askerleri tarafından tecavüze uğrayan 83 yaşındaki kadın: Ölmeyi diledim

Rus askerleri tarafından tecavüze uğrayan 83 yaşındaki kadın: Ölmeyi diledim

83 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, Vladimir Putin'in Rus askerleri tarafından vahşice dövüldüğünü ve tecavüze uğradığını iddia etti.

Güvenliğinin korunması ismi Vera olarak açıklanan 83 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, CBS kanalına köyünün Rus askerleri tarafından işgal edildikten sonra yaşadıklarını anlattı. Rus askerlerinin işkencesini detaylı bir şekilde tarif eden yaşlı kadının anlattıkları dünya manşetlerinde yerini aldı.

“ANNEN OLACAK YAŞTAYIM”

Yaşlı kocasıyla birlikte Rus askerlerinin ülkesini işgal etmesinden sonra topraklarını terk etmediklerini dile getiren Vera, Rus birliklerinin köyüne geldiğinde ortalığı yakıp yıktığını söyledi. Genç bir Rus askerlerinin evlerine girdiğini ifade eden Vera, “Beni ensemden tuttu. Boğmaya başladı ve nefes almakta zorluk yaşadım. Bana tecavüz etti. Ona ‘Annen olacak yaşatım, bunun annene yapılmasına izin verir misin?’ diye sordum” dedi.

 Kocasının saldırının gerçekleştiği sırada evde olduğunu ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle duruma müdahale edemediğini söyleyen Vera, “O anlarda ölmeyi dinledim. Yaralarımızı sarmak için daha çok zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

Etiketler kadın rusya ukrayna
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