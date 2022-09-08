Rus bakandan vatandaşlarına iPhone 14 sözü

Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu!

Yeni iPhone duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Dolar mı, Euro mu, altın mı, borsa mı ? İşte Ağustos'un en çok kazandıranı