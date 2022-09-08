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Rus bakandan vatandaşlarına iPhone 14 sözü

Rus bakandan vatandaşlarına iPhone 14 sözü

Rusya'da Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus kullanıcıların iPhone 14 satın alabileceğini söyledi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Apple’in Rusya’dan çekilmesine rağmen Rus tüketicilerin iPhone 14’ü satın alabileceklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından şubat ayında ülkeden çekilen Apple, Rusya’daki tüm satışlarını durdurmuştu.

Apple şirketinin Rusya’dan çekilmesine rağmen, Rus hükümetinin ticari marka sahibinin izni olmadan malların Rusya’ya ihraç edildiği yaptırımları bozan planları sayesinde Apple’ın telefonları Rusya’da satılmaya devam etti.

Rus tüketicilerin yeni tanıtılan iPhone 14'ü satın alabileceklerini söyleyen Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, “Tüketiciler bu telefonları satın almak isterse, satın almak için şansları olacak” dedi.

Etiketler rus bakan iphone 14
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