Rus basını yazdı: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni Rus medyasında geniş yer buldu. CNN'den New York Times'a ABD medyası Türkiye'den haberlere yer verdi, Rus basını ise manşetten "Tarihte ilk kez Türkiye bizim dostumuz" dedi.

HAARETZ: ABD ORTA DOĞU'DAN ATILDI

İsrail'in Haaretz gazetesi, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlendiğini vurgulayarak, ABD'nin Orta Doğu'dan adeta atıldığını ifade etti.

Washington Post Suriye'nin geleceği hakkındaki görüşmelerin altını çizdi.

Jerusalem Post da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S400'ler konusunda adım atılırken, savunma sanayine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir" ifadesini ön plana çıkardı.

CNN: ÇABALAR SAVAŞI SONLANDIRMAYACAK

CNN International ise Rusya, İran ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarının Suriye'deki savaşı sonlandırmayacağını iddia etti.

Dünyanın en ünlü haber kanalı, ABD'nin bölgeden çekilmesi durumunda, Suriye'deki teröristlerin Esed rejimiyle anlaşmak zorunda kalabileceği yorumunu da yaptı.

TARİHİ ZİYARET

Vladimir Putin'in Ankara'ya gidişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atması ve yaptıkları başbaşa görüşmeler detaylı bir şekilde işlendi.

Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 TV, ziyareti "tarihi" diye nitelerken bunun iki ülkenin en büyük yakınlaşması olduğunu belirtti.

Rusya 1, TV'den Pavel Zarubin Putin'in limuzinine, resmi ziyaretlerde zorunlu olmamasına rağmen atlı bir birliğin eşlik etmesinin büyük bir karşılama seremonisi olduğunu, Erdoğan'ın bu tören için ısrar ettiğini belirtti.

ABD'YE S400 MESAJI

Zarubin, iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik önemini vurgularken Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmazlıkların da altını çizdi ve S-400 alımının "ABD'ye verilmiş bir mesaj" olduğunu söyledi.

Zarubin nükleer santral hakkında ise "Türkiye'nin 50 yıllık hayalini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN YENİ DÖNEMDEKİ İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Rus NTV kanalı ise Putin'in Ankara için "en cazip ziyaretçi" olduğunu ve bu ziyaretin Putin'in yeni dönemindeki ilk yurtdışı seyahati olduğunu belirtti.

"TARİHTE İLK KEZ TÜRKİYE BİZİM DOSTUMUZ"

Pervıy Kanal (Kanal Bir) sunucusu Kirill Keimyonov, Rusya ile Türkiye'nin yüzyıllardır "Batı istediği için" düşman olduğunu söyledi ve ekledi:

"Önce İngiltere, sonra Almanya ve ardından da NATO patronu ABD iki ülkenin düşman olmasını istedi. Ama şimdi, tarihte ilk defa Türkiye bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz."

NÜKLEER BAŞLANGIÇ

1 milyon tirajlı Moskovsky Komsomolets gazetesinde Ekaterina Pichugina'nın "Büyüyen aşkımızın önündeki domates engeli" başlıklı makalesinde Putin'in Türkiye'deki gündemi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilirken domates ticareti konusu da ele alındı.

Izvestia gazetesinden Yegor Sozayev-Guryev'in haberinin başlığı "İşbirliğinin enerjisi" idi.

RBC'den Svetlana Burmistrova ise "Nükleer başlangıç" başlıklı haberinde Rusya'nın atom enerjisi kurumu Rosatom'un harcamalarının şimdiden bütçesini aştığına dikkat çekti.

Kommersant'ta Andrey Kolesnikov da haberinde "Türkiye'den zincirleme reaksiyon bekleniyor" başlığını kullandı.