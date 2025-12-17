Rus bombadırman uçakları Karadeniz semalarında uçtu!

Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerine uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait ‘Tu-22M3’ uzun menzilli bombardıman uçakları, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi ve ‘Su-35S’ ile ‘Su-27’ uçakları bombardıman uçaklarına eşlik etti” ifadelerine yer verildi.

Uçuş süresinin 5 saati aştığı belirtilen açıklamada, “Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık denizlerinin tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya uyularak gerçekleştirilmektedir” denildi.

DHA