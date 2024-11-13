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Rus bombardıman uçakları Karadeniz'de

Rus bombardıman uçakları Karadeniz'de
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Rus bombardıman uçağının Karadeniz'deki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rus bombardıman uçaklarına "Su-30CM" ve "Su-27" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, uçuşun 5 saat sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, "Tu-95 MS" tipi 2 stratejik bombardıman uçağının da Barents Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığı aktarıldı.

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde düzenli olarak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı kaydedildi.

AA

Etiketler Tu-22M3 rus bombardıman uçağı rus savaş uçakları
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