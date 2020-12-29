Rus dansçı cinayete kurban gitti

Yerel haberlere göre saldırgan kaçarken silahını düşürdü. Polis kaynakları, güvenlik kamerası görüntülerinin yeterince net olmamasından dolayı, saldırganın kimliğinin tespit edilemediğini açıkladı.



Saldırganın kurusıkı silahı modifiye ederek gerçek mermi atabilen bir silaha çevirdiği açıklandı.

Natalia Pronina’nın striptiz dahil VIP şirket partilerinde ve seçkin kulüplerde dans performansı sergilemek için kendi dansçı ekibini kurduğu biliniyor.

Hayatını kaybeden Natalia Pronina’nın arkadaşı Anzhelika, cinayetin arkasında reddedilen bir erkeğin olabileceğini söyledi. "Natalia sadece çok iyi dansçı değildi, o gerçek bir güzellikti" dedi.

Anzhelika, eski meslektaşının "beyaz bir elbise ve bir grup çocuğu hayal eden tiplerden olmadığını" söyledi.

“Natalia’nın peşinden bir sürü farklı erkek koşuyordu, Natalia’yı öldüren reddedilen erkeklerden biri olabilir. Ciddi bir ilişkisi yoktu, gelinlik giymek veya çocuk yapmak gibi bir niyeti hiç olmamıştı. Onun hayatı para kazanmakla geçti, çok parası vardı” diye ekledi.

İngiliz basınında çıkan habere göre Pronina'nın erkek arkadaşı 33 yaşındaki Alexander Kravchenko cinayetle herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti ve o sırada Kırım'da Yalta'da çalıştığını söyledi.

POLİTİKACI İLE İLGİLİ İDDİALAR

Ancak başka bir iddiaya göre Pronina’nın zengin bir politikacı ile ilişkisi vardı ve politikacının eşi ilişkiyi öğrenince Pronina’nın öldürülmesi kararlaştırıldı.

Moskovsky Komsomolets gazetesine göre, politikacı bir parlamento üyesi ve yakın dövüş eğitimi sahibi. Fakat kimliği ile ilgili herhangi açıklama yapılmadı.

Pronina’nın milletvekilinin eşinden gelen tehditler ile karşı karşıya kaldığı ve ilişkilerinin ağustos ayına kadar sürdüğü iddia ediliyor.

Yerel basında çıkan başka bir haberde ise Pronina’nın yaklaşık 100.000 Ruble (10.000 Lira) borcu olduğu ve bu yüzden tehdit edildiği belirtildi. Yetkililer borcunu ödemediği için öldürülmüş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.