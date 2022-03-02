Rus işgalinin kurbanları: Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti

Ukrayna'da gol kralı olan futbolcu 25 yaşındaki Dmytro Martynenko ve 21 yaşındaki Vitalii Sapylo savaşta hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birçok insan hayatını kaybederken, kayıplar Futbol dünyasını da etkiledi.

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), Ukraynalı iki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

21 yaşındaki Vitalii Sapylo: (Karpaty Lviv) - Kiev yakınlarında çatışmada, 25 yaşında Dmytro Martynenko (FC Gostomel) - Evine yapılan bombalama nedeniyle hayatını kaybetti.

APARTMANA BOMBA ATILDI, ANNESİ DE KURTULAMADI

Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev'in Gostomel bölgesinde amatör olarak futbol oynayan ve İkinci Lig'de Gol Kralı olarak bölgede adının duyulmasını sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırıdan kaçamadı ve hayata gözlerini yumdu.

KIZ KARDEŞİ AĞIR YARALI

Martynenko ile birlikte annesinin de hayatını kaybettiği, babası ile kardeşinin ise saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi. Kız kardeşinin 7 yaşında olduğu ve başına gelen şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığı ifade edilirken, durumunun ciddi olduğu ve doktorların tüm imkanları seferber ettiği kaydedildi.

LİGİN EN GOLCÜSÜYDÜ...

Orta saha pozisyonunda oynayan ve FC Gostomel'de forma giyen Martynenko, ligin hem en skorer ismi hem de en iyi oyuncusu konumunda bulunuyordu...