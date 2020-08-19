Rus istihbaratının bir numarası Belarus'ta

Rusya’daki yayın organlarının uçakların güzergâhlarını bildiren flightradar sitesinin verilerine dayandırdıkları habere göre, genellikle FSB Başkanı Aleksandır Bortnikov’un kullandığı TU-214 PU tipi uçak, dün akşam saatlerinde Moskova’nın Vnukova Havaalanı’ndan kalkarak Minksk’e iniş yaptı.

Geçen hafta da Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait iki askeri uçak, Minsk’e gitmişti. Söz konusu uçakların, Rusya Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerini taşıdıkları bildiriliyor.

RUS UZMANLAR: YOĞUNLAŞAN ZİYARETLER TAVSİYE VERME AMAÇLI

Rus uzmanlar, Rusya’dan Belarus’a asker ve istihbaratçıların son dönemlerde yoğunlaşan ziyaretlerinin, Rusya yönetiminin Belarus’ta devam eden karışıklıklar konusunda Belarus yönetimine tavsiye verme amaçlı olduğunu ifade ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Belarus’ta devam eden karışıklıklar konusunda geçen hafta sonu iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Rus kuvvetlerinin, Belarus yönetiminin ilk çağrısıyla Belarus’a gireceğini söylemişti.

Belarus yönetimi, ülkede 9 Ağustos seçimlerinden bu yana devam eden karışıklıkların, Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini savunuyor. Belarus yönetimi, ülkenin batı komşuları olan ve NATO üyesi olan Polonya ve Litvanya’da Belarus sınırına askeri yığınak yapılmakta olduğunu söyleyerek, dün, batı sınırına askeri kuvvet sevkiyatına başladı.