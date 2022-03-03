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Rus komutan Ukrayna'da öldürüldü

Rus komutan Ukrayna'da öldürüldü

Ukrayna'yı işgal harekatına katılan Rus komutan Andrei Sukhovetsky, özel bir operasyon sırasında öldürüldü.

Ukraynalı haber kaynakları, Rus ordusunda görev yapan Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğünü bildirdi.

"ÖLÜM HABERİNİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"
Medya kuruluşları, Rus gazileri grubu Combat Brotherhood'un bir yardımcısı olan Sergei Chipilev tarafından yapılan bir paylaşımı kaynak kabul ederken, gönderide şu ifadeler yer aldı;

"Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik."

"RUS KUVVETLERİ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"
Doğruluk kontrolü sitesi Bellingcat'in yönetici direktörü Christo Grozev, ölüm haberini tweetledi ve teyit edilmesi halinde bunun Rus kuvvetleri için "büyük bir motivasyon kırıcı" olacağını ekledi.

SUKHOVETSKY SON GÖREVİNDEYDİ
Ukraynalı yayın kuruluşu Fakti, Sukhovetsky'nin Ekim 2021'den bu yana son görevinde olduğunu geçti.

Etiketler rusya komutan ukrayna
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