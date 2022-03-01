Rus medyası duyurdu: Rusya - Ukrayna arasındaki ikinci görüşmenin tarihi belli oldu
Rus Tass haber ajansı, Ukrayna basınınından alıntı yaparak ikinci barış görüşmesinin yarın yapılacağını açıkladı.
Ukrayna basını, ikinci barış görüşmesinin yarın olacağını duyurdu. Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, Rusya ile Ukrayna'nın ikinci barış görüşmesinin 2 Mart'ta (yarın) yapılacağı belirtildi.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.
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