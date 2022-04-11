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Rus öğretmen sınıfta Ukrayna savaşını anlatınca görevden alındı

Rus öğretmen sınıfta Ukrayna savaşını anlatınca görevden alındı

Rusya’da görev yapan Irina Gen isimli bir İngilizce öğretmeni, sınıfında Ukrayna-Rusya savaşına dair açıklamalarda bulununca görevden alındı.

Rusya'nın Penza kentinden 45 yaşındaki İngilizce öğretmeni Irina Gen, ortaokulda görev alıyordu. 24 Şubat’ta Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından sadece birkaç gün sonra sınıfta işagli tartışmaya açarak öğrencilerine fikirlerini sordu. Savaş karşıtı açıklamalarda bulunan öğretmen, öğrencilerden birinin konuşmayı kaydettiğini ve kendisini şikayet ettiğini belirtti. Savcıların "Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri hakkında bariz bir şekilde yanlış bilgi yaydığını" söyleyen suçlamalarıyla karşılaşan öğremetn devam eden çatışma hakkında konuşurken hiçbir pişmanlık duymadığını ve insanlık adına düzgün davrandığını söyledi.

“DOĞRU DAVRANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından çıkartılan yeni bir yasa kapsamında 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Gen, “Doğru davrandığımı düşünüyorum, pişman değilim. Tek sorun öğrencilerimin zihnine ulaşamadım. İhbar dönemine geldik ve bunu hemen hemen her yerde yaşıyoruz. Bence tüm bunlar ailelerinden kaynaklandı” dedi.

10 yıl boyunca aynı okulda çalıştığından ve görevinden ayrılmak zorunda kalmanın kendisini üzdüğünden söz eden Gen, “O sınıftaki öğrencilerden birinin babası FSB (Federal Güvenlik Servisi) için çalışıyordu. Onun beni kayıt altına aldığını düşünüyorum. Emin değilim ama böyle tatsız bir durum yaşanması hiç hoş olmadı” diye konuştu.

 

Etiketler rus öğretmen
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