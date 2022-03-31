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Rus ordusu lazer güdümlü füze ile vurdu

Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam eden Rus ordusu bu kez lazer güdümlü füze ile Ukrayna'ya ait hedefi imha etti.

Rusya’nın Ukrayna saldırılarında son dönemlerde sıkça stratejik füzelerle operasyonlar gerçekleştirilirken, Rusya Savunma Bakanlığı lazer güdümlü füze ile Ukrayna ordusuna ait bir alanın imha edildiğine dair görüntüler paylaştı. Operasyonla ilgili bilgi veren bakanlık, insansız hava araçları ile önce Ukrayna ordusuna ait bir alanın tespit edildiğini daha sonra lazerle vurulacak hedefin işaretlenerek Krasnopol isimli lazer güdümlü topçu füzesi ile atış yapıldığını belirtti. Görüntülerde, Rus füzesinin vurduğu Ukrayna ordusuna ait askeri alanın saniyeler içerisinde patladığı görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca vurulan alanı, "Ukraynalı milliyetçi grupların kalesi" olarak aktarırken, hedefin Ukrayna’nın hangi kentinde bulunduğuna dair bilgi verilmedi.

İHA

Etiketler rusya ukrayna
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