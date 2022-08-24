  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rus ordusu Ukrayna'daki bir tren istasyonunu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusu Ukrayna'daki bir tren istasyonunu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusu Ukrayna'daki bir tren istasyonunu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği roket saldırısında bir tren istasyonunun isabet aldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ZELENSKİY BM'DE DUYURDU
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31’inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla yaptığı hitap etti.

Zelenskiy konuşmasında, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıkladı. İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelesnkiy, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı.

Rusya tarafından henüz söz konusu saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler rusya ukrayna ordu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor
30 Ağustos için çok konuşulacak Abdullah Gül iddiası
Mersin'den tarih fışkırdı! Antik limanda Roma külçeleri bulundu
Erdoğan seçim startını verdi! Kurmaylara ''beyanname'' talimatı
İşte madde madde sosyal konut projesi: Ucuz evleri kim, nasıl alacak?
Türk tarihi için büyük keşif! Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babasının külliyesi bulundu
Ünlü ekonomistten dolar kuru için korkutan uyarı geldi
Okan Hoca bin pişman! Takından yolladığı isim gol krallığında lider
Şaşırtan benzerlik! Pınar Deniz'in kız kardeşini görenler inanamadı
AKOM saat verip uyardı: Dolu ve sağanak fena vuracak