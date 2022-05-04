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Rus ordusunun Ukrayna'daki fabrikayı vurduğu an kamerada

Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına Rus ordusunun düzenlediği saldırıya ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, fabrikada çok sayıda patlama meydana geldiği görüldü.

Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikası, Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırıya ait görüntüler, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sözde İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Görüntünün hangi tarihte kaydedildiği net olmasa da, 3 Mayıs'tan sonra kaydedildiği tahmin ediliyor.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko daha önce yaptığı açıklamada, Azovstal'da bulunan Ukrayna güçleri ile iletişimin kesildiğini ifade etmiş, Rusya ise fabrikaya bir saldırı başlattığını ve fabrika binasına girdiğini aktarmıştı.

Ukrayna tarafı ise daha sonra fabrikadaki Ukrayna güçleri ile iletişimin yeniden sağlandığını belirtti.
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi girişimleri ile dün 156 kişi otobüslerle Ukrayna'nın Zaporijya kentine tahliye edilmişti. Fabrikada, hala Azov Taburu üyeleri ve siviller bulunuyor.

 

Etiketler ukrayna rusya savaş fabrika
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