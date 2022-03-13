Rus saldırısında ABD'li gazeteci hayatını kaybetti

ABD vatandaşı olan New York Times muhabiri Brent Renaud'un bugün Kiev'in yakınlarında bulunan Irpin bölgesinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

ABD vatandaşı olan New York Times muhabiri Brent Renaud'un bugün Kiev'in yakınlarında bulunan Irpin bölgesinde vurularak öldürüldüğü, bir diğer muhabirin ise yaralandığı belirtildi. Açıklama, Kiev Emniyet Müdürü Andriy Nebitov tarafından yapıldı.

Kimi kaynaklara göre ise muhabirin, aracına düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna'da bulunan CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, 'Aynı araçta bulunan bir kişinin daha ağır yaralı olduğunu ifade edelim. Sivil kayıplara bir de gazeteci eklendi. Ağır yaralı ekip arkadaşı hastanede yaşam mücadelesi veriyor' ifadelerini kullandı.

Gazetecinin fotoğraflarını ve pasaportunu Facebook hesabından paylaşan Nebytov, bir diğer New York Times gazetecisinin de yaralandığı bilgisini verdi.

ABD medyasından Boston Globe gibi yayın organlarına da film üreten yapımcı Brent Renaud 51 yaşındaydı. Brent Renaud, kardeşi Craig'le birlikte New York Times için yaklaşık yedi yıl önce ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizine ilişkin bir belgesel hazırlamıştı. 6 Ekim 2015 tarihinde New York Times tarafından yayımlanan belgeselin adı, 'Sınırlar arasında: Amerikan göçmen kriziydi.