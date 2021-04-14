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  3. Rus savaş gemileri Karadeniz'e indi!

Rus savaş gemileri Karadeniz'e indi!

Rusya donanması, bölgeye ABD'ye ait savaş gemilerinin gelmesinin öncesinde Karadeniz'de askeri tatbikata başladı.

Haber ajanslarının verdiği bilgiye göre, tatbikata Rusya'nın Kırım'daki Karadeniz filosundan gemiler ile helikopter ve uçaklar katılıyor.

Tatbikatta, yerdeki ve havadaki hedeflere atış denemeleri yapılacak.

ABD'NİN SAVAŞ GEMİLERİ YOLDA

ABD, 2 savaş gemisini Karadeniz'e konuşlandırmak üzere bölgeye gönderdiğini duyurmuştu.

Söz konusu adım, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlikleri sevk etmesinin ardından geldi.

RUSYA "PROVOKASYON" DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermesini "provokasyon" olarak nitelemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Amerikan gemilerinin kıyılarımıza yakın bir yerde yapacakları hiçbir şey yok, bu tamamıyla kışkırtıcı bir eylemdir...Gücümüzü test ediyorlar, sinirlerimizle oynuyorlar. Başaramayacaklar."

 

 

Etiketler rusya abd savaş gemileri karadeniz
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