  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rus savaş uçakları Ukrayna'yı bombaladı

Rus savaş uçakları Ukrayna'yı bombaladı

Rus savaş uçakları Ukrayna'yı bombaladı
Güncelleme:

Rusya'ya ait savaş uçakları, Ukrayna'ya hava saldırısı düzenledi. 30'dan fazla füze fırlatıldığı belirtilirken, Kiev'de şiddetli patlamalar meydana geldi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus savaş uçaklarının ülkesine 30'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Ignat, Rusya'nın Murmansk bölgesinden 6 kadar Tu-95 savaş uçağının havalandığını ve ülkesine füzeler fırlattığını kaydetti.

Kiev'de patlama sesleri
Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusların attığı ilk füzelerin havada vurulduğunu belirtti.

Etiketler rusya ukrayna savaş uçağı hava saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Altın bir rekor daha kırdı! Euro uçuyor, dolar barajda!
Evden kaçıp sevgilisinin evine giden 15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
Bu da doktor şiddeti! Kanlar içinde kaldı
Hava bir anda soğuyacak! Kar ve yağmur geliyor
Kan donduran olay! Gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık! Güzel oyuncu veda ediyor
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye soğuk duş
Müstehcenlikten yargılanan Merve Taşkın beraat etti; kıyafeti olay oldu
51 yaşındaki kadının sır ölümü! Polis bu halde buldu