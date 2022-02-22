Rus siyasetçi 22 Şubat'ı günler önceden işaret etmiş!

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerini tanıma kararı tepkilere yol açarken, aşırı milliyetçi Rus politikacı Vladimir Zhirinovsky'nin, 27 Aralık'ta yaptığı konuşmada 22 Şubat tarihini işaret ettiği ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıma kararı aldı. Sosyal medyada Putin'in aldığı karar kadar, Rus politikacı olan Vladimir Zhirinovsky'nin sözleri tartışıldı.

BU YIL RUSYA'NIN YENİDEN BÜYÜDÜĞÜ BİR YIL OLACAK

Ülkenin önde gelen siyasi partilerinden birinin lideri olan Vladimir Zhirinovski, 27 Aralık'ta Rusya parlamentosunda yaptığı açıklamada "2022'nin barışçıl olmasını istiyorum ama gerçeği de seviyorum. Bu yıl barışçıl olmayacak. Rusya'nın yeniden büyüdüğü bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

BATI'YI UYARDI TARİH VERDİ: 22 ŞUBAT'TA ÖĞRENECEKSİNİZ

Zhirinovsky konuşmasında Batı'ya Moskova'nın taleplerini kabul etmesi yönünde çağrıda bulunarak, "Aksi takdirde programımızı 22 Şubat sabah saat 4’te öğreneceksiniz" dedi.

PLAN BAŞINDAN BERİ BELLİ MİYDİ?

KGB tarafından kurulan Liberal Demokrat Parti'nin başkanı Zhirinovksy'nin açıklamaları Rusya'nın aldığı yeni kararlar sonrası tekrar gündeme geldi. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen sözler, Putin'in atacağı adımların aylar öncesinden belli olduğu yorumlarına neden oldu.

SEMBOLİK TARİH 22 ŞUBAT

22 Şubat, Ukrayna'daki popüler protestoların Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i devirdiği tarihin yıl dönümü. Söz konusu olay, Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesine yol açan hızlandırıcı olaylardan biriydi.

Rusya'dan gözlemciler, Zhirinovsky'nin Rus hükümetinin o tarihte Ukrayna'ya yönelik politikalarında yeni ve daha agresif bir yön alacağı konusunda tahmin yürüttüğünü iddia ediyor.

Zhirinovsky 2 ay önceki konuşmasında Rusya'nın atacağı adımlar konusunda ayrıntılı bilgi vermedi ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şimdi harekete geçmesinin potansiyel sembolizminin altını çizdi.

TWITTER HESABINDAN MESAJ

Putin, ABD ve AB'nin yaptırım tehditlerine karşı çıkarak dün Rus birliklerinin Ukrayna'nın Moskova destekli iki bölgesine girmesi emrini verdi. Rus tanklarının sabaha karşı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesine girdiği görüldü.

Operasyondan iki gün önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabı logosunu "22.02.22" olarak değiştirdi.

RUSYA'NIN PALYAÇO PRENSİ

Kazakistan doğumlu Zhirinovsky, milliyetçi, Batı karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Putin destekçisi olduğu bilinen siyasetçi batı medyasında 'Rusya'nın palyaço prensi' olarak adlandırılıyor.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI, HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Zhirinovsky geçtiğimiz günlerde Kovid-19 teşhisiyle Moskova'da hastaneye kaldırıldı. Ünlü siyasetçi aralık ayında yaptığı bir konuşmada 8 kere Koronavirüs aşısı yaptırdığını söylemişti.

Lenta Haber portalının iddiasına göre Zhirinovsky'nin akciğerlerinde yüzde 50-75 arasında tahribat söz konusu. Şu anda kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam ediyor.