Rus Sputnik V aşısı için iki ülkede daha kullanım izni

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Karadağ ile Saint Vincent ve Grenadinler'de kayıt işlemlerinin tamamlanması ile beraber aşının kullanım için onaylandığı ülkelerin sayısının 26’ya çıktığı açıklamasını yaptı.

Her iki ülkede de Rus aşısına, acil kullanım izni verildiği belirtiliyor. Ayrıca Saint Vincent ve Grenadinler, Karayipler’de Sputnik V aşısını onaylayan ilk ada ülke oldu.

Bunun yanında, Sputnik V, en çok ülkede onaylanmış aşılar listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Şimdiye dek Pfizer’in aşısı 35, AstraZeneca’nın aşısı 31, Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısıysa 26 ülkede kullanım izni almış durumda.

Hem Rusya’da hem dünya genelinde yerel bir sağlık otoritesi tarafından tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin kullanımına şu ana dek onay vermiş diğer ülkeler şu şekilde: Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn.



