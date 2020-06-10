Rus ve ABD uçakları burun buruna geldi!

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvletleri’ne ait F-22 savaş uçaklarının, ABD-Rusya sınırı yakınlarında tarafsız sularda uçuş yapan Rus Tu-95MS bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli dört stratejik Tu-95MS bombardıman uçağı, Chukchi Denizi, Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmındaki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun belirli aşamalarında, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 savaş uçakları, Rus uçaklarına eşlik etti” denildi.