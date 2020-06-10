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  3. 10 Haziran 2020 13:23

Rus ve ABD uçakları burun buruna geldi!

Rusya ve ABD'ye ait uçakların karşı karşıya geldiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD jetlerinin Rus bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini açıkladı.

Rus ve ABD uçakları burun buruna geldi!
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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvletleri’ne ait F-22 savaş uçaklarının, ABD-Rusya sınırı yakınlarında tarafsız sularda uçuş yapan Rus Tu-95MS bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli dört stratejik Tu-95MS bombardıman uçağı, Chukchi Denizi, Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmındaki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun belirli aşamalarında, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 savaş uçakları, Rus uçaklarına eşlik etti” denildi.

DHA

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abd , rusya
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