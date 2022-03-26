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Ruslar belediye başkanını kaçırıp, sivillere ateş açtı

Ukrayna'da saldırılarına devam eden Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı. Rus askerleri, sokağa inen sivil halka da ateş açtı.

Rus işgalinin 31. gününde Ukrayna'da hareketlilik sürüyor. Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Aleksander Pavlyuk, Rus güçlerin şehir hastanesini ele geçirdiğini belirtti.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Kent sakinlerinin işgali protesto için sokağa çıktığını anlatan Pavlyuk, hastane önünde toplananların büyük Ukrayna bayrağı açtığını ve Rusya aleyhine slogan attığını kaydetti. Pavlyuk, Rus güçlerin kalabalığı dağıtmak için üzerlerine ses bombası attığını ve havaya ateş açtığını bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI KAÇIRILDI
İnsanların dağılmadığını ve protestolarını sürdürdüğünü ifade eden Pavlyuk, Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in Rus güçlerce kaçırıldığını belirtti.

Sosyal paylaşım sitelerinde Slavutiç'teki sivil gösteriler ve Rusların sivillere ateş açmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Etiketler rusya sivil belediye başkanı
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